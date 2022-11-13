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НовостиОбщество13 ноября 2022 9:04

Еще трое военнослужащих из Ленобласти погибли на спецоперации

Известно, что минимум один из них был добровольцем
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Еще три жителя Ленобласти погибли на спецоперации.

Еще три жителя Ленобласти погибли на спецоперации.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

12 ноября власти Ленобласти подтвердили гибель еще троих военнослужащих на спецоперации. Это уроженец Гатчины Роман Амосов и жители Всеволожского района Михаил Левко и Дмитрий Герасимов. Последний был добровольцем.

- Дмитрий входил в состав ленинградского дивизиона, – объяснил «КП-Петербург» ветеран спецназа и товарищ бойца Дмитрий Ефимов. – Сейчас друзья собирают деньги на организацию похорон, помогают вдове.

Другой военнослужащий, Роман Амосов, погиб 15 октября в городе Артемовск в ДНР. По информации администрации Гатчинского района, солдата посмертно наградили медалью «За отвагу». Родным бойца передали личную благодарность от главы ЛНР Леонида Пасечника.

Что касается Михаила Левко, то его обстоятельства смерти не сообщаются.

- Отважный человек и настоящий патриот, он пал смертью храбрых, защищая мир, нашу Родину, - отметил губернатор Александр Дрозденко в обращении к родственникам военнослужащего.