Еще трое военнослужащих из Ленобласти погибли на спецоперации

Еще три жителя Ленобласти погибли на спецоперации. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

12 ноября власти Ленобласти подтвердили гибель еще троих военнослужащих на спецоперации. Это уроженец Гатчины Роман Амосов и жители Всеволожского района Михаил Левко и Дмитрий Герасимов. Последний был добровольцем.

- Дмитрий входил в состав ленинградского дивизиона, – объяснил «КП-Петербург» ветеран спецназа и товарищ бойца Дмитрий Ефимов. – Сейчас друзья собирают деньги на организацию похорон, помогают вдове.

Другой военнослужащий, Роман Амосов, погиб 15 октября в городе Артемовск в ДНР. По информации администрации Гатчинского района, солдата посмертно наградили медалью «За отвагу». Родным бойца передали личную благодарность от главы ЛНР Леонида Пасечника.

Что касается Михаила Левко, то его обстоятельства смерти не сообщаются.

- Отважный человек и настоящий патриот, он пал смертью храбрых, защищая мир, нашу Родину, - отметил губернатор Александр Дрозденко в обращении к родственникам военнослужащего.