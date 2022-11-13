Ущерб от пожара в Вениаминовской церкви в Янино оценили в пять миллионов рублей

Ущерб от пожара в церкви в Янино оценили в пять млн рублей. Фото: СОЦСЕТИ

Настоятель Вениаминовской церкви в Янино оценил ущерб от мощного пожара в пять миллионов рублей. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Напомним, пожар произошел в ночь на 13 ноября. Сначала в храме загорелся алтарь, а потом огонь распространился на крышу. Купол чудом не упал. Площадь пожара достигла почти 90 квадратных метров.

- Огонь потушили в 04:45, – уточняет источник. – Пожар полностью уничтожил внутреннее убранство церкви.

Добавим, что пострадавших в пожаре нет. Причину пожара все еще устанавливают полицейские. В самом храме пока не знают, как возник огонь. Прихожане начали сбор средств на восстановление церкви.