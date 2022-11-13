Полиция Петербурга ввела план «Перехват» для поимки водителя, стрелявшего на дороге

В Петербурге полиция ввела план "Перехват", чтобы разрешить дорожный конфликт. Фото: Артем КИЛЬКИН

Полиция Петербурга ввела план «Перехват»¸ чтобы поймать водителя «Киа», который прямо на дороге открыл огонь по «БМВ». Конфликт между владельцами иномарок произошел вечером 12 ноября на пересечении Заневского и Новочеркасского проспектов. Водитель «Киа» угрожал неприятелю аэрозольным пистолетом, стрелял ему в окно и сломал зеркало заднего вида. После этого он поспешил скрыться с места, его ловили несколько экипажей полиции со спецсигналами.

- Водителя задержали у дома №7 на Кубинской улице. Оказалось, его неоднократно судили ранее за разбои и кражи. Мужчине 42 года. У него изъяли аэрозольный пистолет и два патрона, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что пока в отношении стрелявшего мужчины составили административный протокол за мелкое хулиганство. Но вопрос о возбуждении уголовного дела уже решается.