Петербургские фигуристы Мишина и Галямов побили мировой рекорд в короткой программе

Мишина и Галямов установили мировой рекорд на Гран-при России в Москве. Фото: СОЦСЕТИ

Петербургские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галямов побили мировой рекорд в короткой программе. На этом акцентировал внимание вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский. Сейчас пара выступает на Гран-при России в Москве. Они набрали 86,47 балла, тогда как ближайшие преследователи в лице Хабибуллиной и Княжука – всего лишь 74,75 балла. До этого мировой рекорд короткой программы держали олимпийские чемпионы из Китая Суй Вэньцзин и Хань Цунь – 84,41 балла.

- Петербуржцы Анастасия Мишина и Александр Галямов выиграли короткую программу на четвертом этапе Гран-при России в Москве и побили мировой рекорд, - отметил Пиотровский в своем Telegram-канале.

К слову, этап Гран-при России в Москве по фигурному катанию еще не закончился. Дальше Мишина и Галямов примут участие в произвольной программе.