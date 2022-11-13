Петербуржцы тратят в месяц в среднем по 13,5 тысячи рублей на помощь родителям

Петербуржцы готовы тратить по 13,5 тысяч рублей в месяц на родителей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жители Петербурга ежемесячно в среднем тратят по 13,5 тысячи рублей на материальную помощь родителям. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob. Участие в опросе аналитиков приняли представители экономически активного населения, всего 1,6 тысячи респондентов. Оказалось, что больше всего денег на родителей не жалеют москвичи. Они готовы давать матерям и отцам по 16 тысяч рублей в месяц.

- По мнению 55 процентов из тех, кто принял участие в опросе, взрослые дети должны помогать своим родителям в любом случае. 33 процента считают, что деньги можно перечислять только, когда родственники оказались в тяжелой жизненной ситуации, - рассказывает аналитики.

К слову, петербуржцы в рейтинге «щедрости родителям» разместились прямо за Москвой. В догоняющих Краснодар и Екатеринбург, где готовы отдавать родне по 10 тысяч рублей в месяц.