Рыбак застрял на острове Ладожского озера из-за уплывшей от него лодки

Рыбак застрял на острове Ладожского озера из-за "диверсии" лодки. Фото: vk.com/acclo

Неудачливый рыбак застрял на одном из островов Ладожского озера в субботу. 12 ноября. Все из-за плохо закрепленной лодки, которую унесло далеко от берега. В тот день порывы ветра местами достигали 18-20 метров в секунду, о чем заранее предупреждали в МЧС. Рыбак, тем не менее, не растерялся и сумел дозвониться до спасателей. Так что стать Робинзоном Крузо у него не получилось.

Лодка в итоге вернулась к рыбаку силами спасателей. Фото: vk.com/acclo

- Мужчина застрял на острове недалеко от поселка Лигово. Возможности выбраться самостоятельно у него не было, – рассказывают в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти. – В ходе поисковых работ его нашли. Мужчину эвакуировали спасатели отряда из Новой Ладоги.

Добавим, что лодку мужчины тоже нашли. Ее довезли до берега острова и передали хозяину. Далее рыбака сопроводили до Сумской протоки.