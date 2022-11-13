Минимум пять деревьев упали за два дня штормового ветра в Петербурге

В Петербурге упало минимум пять деревьев за время сильного ветра. Фото: Смольный

Минимум пять деревьев упали из-за сильных порывов ветра за два дня непогоды в Петербурге. Об этом рассказали в городском комитете по благоустройству. Напомним, ветер гулял в Северной столице с вечера пятницы по утро воскресенья. Его порывы местами достигали 18-20 метров в секунду. Вместе с деревьями улетали и пластиковые ограждения с дорожными знаками – таких случаев минимум девять.

- Одно из упавших деревьев распилили и сдвинули еще в пятницу с проезжей части на улице Дегтярева. О других стало известно днем в субботу, 12 ноября: два дерева рухнуло в парке Александрино, одно на Дороге на Каменку. А на улице Композиторов тротуар перегородила упавшая ива. Сейчас проход уже освободили, - уверяют в профильном комитете Смольного.

Добавим, что некоторые парки, сады и скверы в Петербурге по-прежнему закрыты. Сообщать об упавших деревьях и конструкциях можно не только в МЧС, но и в дежурную службу комитета по благоустройству, которая круглосуточно отвечает по телефону 314-60-13.