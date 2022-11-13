Набережную реки Смоленки опять затопило из-за сильного ветра

Смоленка вновь вышла из берегов в Петербурге. Фото: vk.com/parksmolenka

Набережную реки Смоленки в Петербурге опять затопило из-за сильного ветра. Произошло это в минувшую субботу, 12 ноября. Для жителей Васильевского острова это событие уже стало традицией. Благоустроенную набережную снова облюбовали утки и чайки, а удивленные очевидцы снимали их на камеры смартфонов. До затопления скамеек не хватило каких-то пяти-десяти сантиметров. Никто из людей, естественно, не захотел присоединиться к птицам.

Птицы захватили набережную. Фото: vk.com/parksmolenka

- Опять большой ветер напал на наш остров. Смоленка взбухла и залила набережные. Облаков и след простыл, - писали очевидцы в группе «Парк на Смоленке» во «Вконтакте».

К слову, уровень воды в Неве не достиг 26 сантиметров до критической отметки. В воскресенье, 13 ноября, ветер в Северной столице стих, так что даже в безумной теории о наводнении и речи быть не может.