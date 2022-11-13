Спасенный от живодеров лев Август отметил год проживания у волонтеров в Ленобласти

Африканский лев Август отметил год с момента жизни с волонтерами "Велеса". Фото: vk.com/veles_spb

Волонтеры центра реабилитации диких животных «Велес» в Ленобласти отметили годовщину с момента проживания у них африканского льва Августа. Он попал к ним трехмесячной малюткой. Еще младенцем его выкупил себе какой-то богач, а потом избавился от него. Львенок передавался из рук в руки и доехал до зоозащитников из Ленобласти. Сейчас бывшего кроху уже не узнать. В день годовщины его от души накормили мясом.

А вот каким Август был год назад. Фото: vk.com/veles_spb

- Август растет крепким и сильным львом, достаточно игривым. Пока что мы не объединяли его с сородичами, поскольку он младше других. Но и не будем торопиться, - рассказывают волонтеры «Велеса».

Сам Август уже привык к опекающим его зоозащитникам. Питается он хорошо, проблем со здоровьем нет. К слову, Август – седьмой лев в «Велесе». Там есть еще один самец Зевс. Но они пока не конкурируют.