Градозащитники Петербурга хотят восстановить разрушенный Спас на Сенной

ВООПИК снова хочет восстановить утраченный в СССР Спас на Сенной. Фото: voopik-spb.ru

Градозащитники Петербурга опять обсудили идею восстановления Спаса на Сенной. Созданный в стиле барокко храм разрушили в советское время. По мнению председателя петербургского отделения ВООПИК Антона Иванова, сейчас Спас органично оформил бы пространство на Сенной площади.

- Мы прекрасно понимаем градостроительную ценность этого объекта. А восстановление утраченных доминантов, в том числе и этого храма, рекомендовано городским законом № 820-7, - подчеркнул Иванов на круглом столе, где обсуждали судьбу Спаса на Сенной.

Участники круглого стола сошлись во мнении, что такой проект будет сложно профинансировать. Кроме этого вестибюль станции «Сенная площадь» частично находится на территории разрушенного Спаса. Однако создатели проекта по восстановлению храма нашли решение. Они предлагают снизить павильон подземки и объединить его с павильоном станции «Спасская». По итогам обсуждений градозащитники приняли решение обратиться в КГИОП с конкретными предложениями.