Спасатели МЧС предупреждают о мокром снеге и заморозках в ночь на 14 ноября в Ленобласти

Мокрый снег ждут ночью в Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО

Спасатели МЧС поспешили предупредить жителей Ленобласти о мокром снеге, который нагрянет в 47 регион в ночь на понедельник, 14 ноября. Осадки пройдут только в отдельных районах. В первую очередь осторожнее нужно быть автомобилистам, которые не позаботились о смене шин. Снег закончится к утру. Днем в Ленобласти будет идти только дождь, да и то небольшой и лишь местами.

- Ветер в ночь на 14 ноября в области будет северо-западный, а днем – западных направлений с порывами от трех до восьми метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от +2 до -3 градусов, на востоке местами до минус 6 градусов, днем от -1 до +4. Атмосферное давление при этом ночью будет слабо повышаться, а днем понизиться, - передает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти.

Добавим, что синоптики прогнозируют, что в Ленобласти на следующей неделе образуется первый снежный покров, так как там будет устойчивый температурный минус. А вот в Петербурге все растает.