Сотрудница кредитной фирмы отбилась от вооруженного грабителя в офисе в Волхове

Грабитель с ножом украл телефон из офиса кредитной организации в Волхове. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

21-летняя сотрудница фирмы по выдаче кредитов дала отпор вооруженному грабителю. Все произошло днем в субботу, 12 ноября, в офисе организации на улице Володарского в Волховском районе Ленобласти. Неизвестный мужчина угрожал девушке ножом, но та не повела бровью и сказала, что не собирается передавать ему деньги. Грабитель довольствовался только тем, что стащил со стола кнопочный телефон «Нокиа» стоимостью в 1,2 тысячи рублей. После этого мужчина поспешил сбежать. Вечером он попался полиции.

- Подозреваемого задержали около 21:00 в тот же день возле дома №3 на Молодежной улице. Установлено, что его неоднократно судили. Ему 35 лет. По факту разбоя возбуждено уголовное дело, - рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По части второй статьи 162 УК РФ неудачливому грабителю грозит до 10 лет колонии. Сейчас он ждет избрания меры пресечения.