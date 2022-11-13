Ангела в Измайловском саду утеплили шапкой и шарфом в российском триколоре

Петербургского ангела в Измайловском саду снова утеплили. Фото: vk.com/sdnovosti

Петербуржцы продолжают по традиции утеплять скульптуру ангела в Измайловском саду. В середине ноября кто-то надел на фигурку шапку и шарфик цветов российского триколора. Очевидцы сфотографировали ангела и опубликовали фотографию в группе «Парнас Сити» во «Вконтакте».

- Утеплили, - коротко написала автор снимка из парка.

Напомним, скульптуру ангела сделал петербургский художник Роман Шустров, который умер в мае 2020 года от последствий коронавируса. Раньше по соседству с фигуркой стоял ящик для писем, куда любой гость мог отправить свое обращение в «небесную канцелярию». Сейчас «Почта ангела» находится в фойе Молодежного театра на Фонтанке из-за вандалов, которые норовили разломать конструкцию на улице и прочитать чужие письма.