Пожар охватил жилую квартиру в Красносельском районе Петеребурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ночной пожар произошел в жилом доме в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Сообщение о возгорании поступило на пульт экстренной службы в четвертом часу утра 14 ноября 2022 года. Горела квартира на улице Партизана Германа. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- Сообщение о пожаре в доме 6 на улице Партизана Германа поступило в 3:24 часов ночи. В двухкомнатной квартире горел огонь в одной из комнат площадью восемь квадратных метров. Пламя охватило обстановку на площади в один квадратный метр, - сообщили в МЧС города.

На место незамедлительно выехала бригада спасателей в составе 15 человек личного состава МЧС и три пожарные машины. В течение 10 минут пламя было потушено. По предварительным данным, пострадавших нет.

Причина пожара пока не установлена.