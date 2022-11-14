Что произошло в Санкт-Петербурге в ночь на 14 ноября 2022 года Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

"Комсомолка" по традиции рассказывает, что произошло в Санкт-Петербурге в ночь на 14 ноября 2022 года. Несколько ДТП случилось на КАД. Так, на трассе, после Кудрово, легковой автомобиль на скорости въехал в грузовик и загорелся. О пострадавших на данный момент ничего неизвестно.

Второй случай произошел на внешнем кольце КАД перед Вантовым мостом. На трассе на скользкой дороге упал грузовик. О пострадавших также не сообщается.

Трагическое ДТП случилось под Кингисеппом поздно вечером 13 ноября. Между деревнями Удосолово и Нарядово столкнулись внедорожник и легковушка. Три человека погибли на месте.

В Красносельском районе Петербурга случился пожар в жилой квартире на улице Патризана Германа. Обошлось без пострадавших, а спасатели потушили пламя за 10 минут.