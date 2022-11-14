Роспотребнадзор Петербурга рассказал, какие продукты усиливают чувство голода Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Роспотребнадзор Санкт-Петербурга рассказал, какие продукты усиливают чувство голода, а не утоляют его. Среди них выпечка, многими любимые макароны, а также сладости. Об этом в ведомстве сообщили 12 ноября 2022 года.

- Мука высшего сорта очищена практически от всех полезных питательных веществ, и все, что она дает нашему организму, – это простые углеводы и пустые калории. Поэтому от выпечки из пшеничной муки, а также от макарон из муки высшего сорта лучше отказаться, - рассказали в ведомстве.

Кислые и острые продукты, такие как яблоки, апельсины, маринованные огурцы раздражают слизистую желудка и лишь усиливают выработку желудочного сока. Также и специи и соусы усиливают аппетит.

Шоколадные батончики и конфеты могут утолить голод, но эффект продлится недолго, и голод вернется снова очень быстро. А фруктовые соки ускоряют обмен веществ, поэтому после них быстро хочется есть.