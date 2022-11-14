Похолодание до 4 градусов ждет Петербург 14 ноября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Период теплой погоды в Санкт-Петербурге закончился. Постепенно к городу приближается зима. Похолодание началось еще в выходные, а в понедельник, 14 ноября 2022 года, оно лишь продолжится. Днем в городе не выше плюс 4 градусов, а ночью и вовсе пойдет мокрый снег. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня условия погоды в Северной столице сформирует антициклон. При переменной облачности в регионе обойдется без осадков, и после утренних заморозков температурный фон вернется в положительную часть температурной шкалы, - рассказал синоптик.

Днем в Петербурге около 2-4 градусов тепла, по Ленобласти от нуля до плюс 5 градусов. Ветер с северо-западного сменит направление на юго-западное до 2-7 метров в секунду.

Ночью погода начнет меняться с дождей на мокрый снег. А днем во вторник похолодает до плюс 1-3 градусов.