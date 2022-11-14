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НовостиПроисшествия14 ноября 2022 5:18

Легковушка врезалась в грузовик и загорелась на КАД Петербурга

Авария произошла в ночь на 14 ноября
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Легковушка врезалась в грузовик и загорелась на КАД Петербурга

Легковушка врезалась в грузовик и загорелась на КАД Петербурга

Фото: принтскрин видео.

На Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга произошла страшная авария. На трассе в ночь на 14 ноября 2022 года легковой автомобиль въехал под грузовик, после чего загорелся. Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы.

- Ночью, на КАД, после Кудрово, легковушка въехала под грузовик и загорелась, - сообщают очевидцы.

Есть ли пострадавшие в результате этой страшной аварии, не сообщается. На кадрах с места событий видно, как недалеко от пылающего огромным пламенем автомобиля стоит толпа людей. Попыток потушить пожар они не предпринимают. Пожарных на месте также не видно.

На данный момент информация о случившемся уточняется.