Два грузовика столкнулись и один перевернулся на КАД перед Вантовым мостом в Петербурге

Грузовик перевернулся на КАД перед Вантовым мостом в Петербурге Фото: принтскрин видео.

Серьезная авария произошла на Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга рано утром 14 ноября 2022 года. Дорогу перед Вантовым мостом не поделили два грузовика. Они столкнулись на скользкой дороге, а одна из фур перевернулась. Об этом в социальной сети рассказали очевидцы.

- На внешнем кольце КАД упал грузовик, - рассказали свидетели.

Как именно произошла авария, не сообщается. По всей видимости, автомобили занесло на дороге, которая подмерзла за ночь.

Автомобилисты жалуются, что из-за ДТП на внешнем кольце КАД собралась огромная пробка уже с 7 часов утра.

- Пробка огромная. А на внутреннем кольце всем надо поглазеть и создать пробку от Вантового моста, в сторону Софийской, - рассказала одна из автомобилисток.