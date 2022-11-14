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НовостиПроисшествия14 ноября 2022 6:11

Водитель погиб в ДТП легковушки и грузовика на КАД Петербурга

Автомобиль после аварии загорелся
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Водитель погиб в ДТП легковушки и грузовика на КАД Петербурга

Водитель погиб в ДТП легковушки и грузовика на КАД Петербурга

Фото: принтскрин видео.

Жесткое ДТП на Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга с участием легкового автомобиля и грузовика, которое произошло в ночь на 14 ноября 2022 года, все же закончилось трагически. Очевидцы сообщают, что водитель легковушки погиб.

- Погиб там водитель, его вытащили до того как автомобиль загорелся. Но от удара скончался, - рассказали очевидцы.

Напомним, что авария произошла на КАД недалеко от Кудрово. По неизвестной пока причине легковой автомобиль на скорости врезался в грузовик. После удара автомобиль загорелся. Очевидцы успели вытащить водителя до того, как машины воспламенилась. Однако мужчина был уже мертв.

На данный момент на месте аварии работают спасательные службы. Причина аварии пока не установлена.