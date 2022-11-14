Мокрый снег пойдет в Петербурге в ночь на 15 ноября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Зима в Санкт-Петербурге уже не за горами. Теплая погода покинула Северную столицу, и температура воздуха начала стремительно опускаться. Как рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус, в ночь на вторник, 15 ноября 2022 года, в городе пойдет снег.

- Погода изменится уже в ночные часы. Поздним вечером атмосферный фронт отметится дождями на западе области, в течение ночи осадки, переходя в мокрый снег, а на востоке области и в снег, распространятся по всему региону, - предупредил синоптик.

Днем 15 ноября в Петербурге продолжит идти мокрый снег, который покроет дороги слякотью. Температура воздуха сохранится пока плюсовая - до 1-3 градусов тепла.

Напомним, что 14 ноября в Петербурге без осадков и до 2-4 градусов выше нуля.