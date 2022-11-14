Огромная пробка собралась на Суздальском проспекте Петербурга из-за массового ДТП

Массовое ДТП собрало большую пробку на Суздальском проспекте Петербурга Фото: принтскрин видео.

На севере Санкт-Петербурга утром 14 ноября 2022 года собралась огромная пробка. Очевидцы рассказывают, что на Суздальском шоссе в сторону проспекта Энгельса столкнулись сразу семь машин, которые заняли практически всю проезжую часть.

- На Суздальском проспекте в сторону Энгельса от Культуры почти у повтора на Энгельса столкнулись около семи машин, - рассказали в социальной сети очевидцы.

Причиной аварии стала скользкая дорога после ночных заморозков, а также желание водителей как можно быстрее проехать на работу. Из-за этого несколько автомобилей занесло, по инерции машины начали разлетаться в разные стороны и сталкиваться.

Автомобилисты сообщают, что на дороге свободен только один левый ряд. Водителям советуют искать другие пути обхода пробки.