Крупный пожар возник у съезда с КАДа на Таллинское шоссе

Склад горит в районе съезда на Таллинское шоссе с КАДа. Фото: vk.com/spb_today

Серьезный пожар возник утром в понедельник, 14 ноября, на внутренней стороне КАД у Новогорелово. В районе съезда с кольцевой трассы на Таллинское шоссе вспыхнул склад. Кадры поднимающегося в небо пламени сняли очевидцы.

- Перед съездом с КАД на Таллинское шоссе горит какой то склад. Воняет горелым, - пишут свидетели инцидента в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По предварительным данным, полыхает склад оборудования одного из операторов сотовой связи. На месте ЧП уже работают спасатели. Точная информация о площади возгорания и возможных потерпевших уточняется.

Причины пожара на данный момент неизвестны.

Движение по КАДу осуществляется в обычном режиме.

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- 14 ноября в 07:15 поступило сообщение о пожаре по адресу: Красносельский район, улица Земская, дом 88. В неэксплуатируемой постройке размером горела обстановка на площади 35 квадратных метров. В 10:17 пожар ликвидирован, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

Сведений о пострадавших не поступало.