Педофила-рецидивиста задержали за развращение 12-летней девочки из Ленинградской области

Полиция Ленобласти задердала мужчину за развращение 12-летней девочки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области полиция задержала педофила-рецидивиста, который развращал 12-летнюю девочку. 12 ноября 2022 года в полицию Гатчинского района обратилась 46-летняя женщина, мать школьницы. Она рассказала, что с лета ее дочери пишет какой-то мужчина с непристойными предложениями. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Женщина рассказала, что с августа ее дочери в социальной сети пишет постоянно какой-то мужчина. Он постоянно зовет ребенка к себе домой для совместного просмотра видеоматериалов порнографического характера, - сообщил источник.

В тот же день сотрудники полиции задержали 59-летнего безработного мужчину. У него дома нашли три мобильных телефона, а также 22 видеокассеты и 70 DVD-дисков с порнографическими фильмами. По факту развращения было возбуждено уголовное дело.

Известно, что ранее мужчина уже был ссудим за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего лица.