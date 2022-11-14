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НовостиАвто14 ноября 2022 8:01

Водителей предупреждают об обледенении дороги на дамбе Петербурга

Гололед ожидается из-за резкого похолодания
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Водителй предупреждают о возможном гололеде на дамбе.

Водителй предупреждают о возможном гололеде на дамбе.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Дирекция петербургской дамбы предупреждает водителей об опасности на дорогах. Резкое похолодание может привести к неожиданному обледенению асфальта. Что вместе с высокой скоростью езды по дамбе грозит серьезными ДТП.

- При холодном ветре на открытом пространстве Финского залива возможно внезапное обледенение отдельных участков автодороги, - сообщает пресс-служба Комплекса защитных сооружений.

Напомним, что в понедельника в Петербург и Ленобласть пришла сухая, но холодная погода. Однако уже в ночь на вторник придет антициклон с дождями и мокрым снегом. Осадки продлятся до утра, а учитывая околонулевую температуру, на дорогах вероятен гололед.

Днем во вторник термометры покажут +1...+3 градуса.