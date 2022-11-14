Заказчик рыболовных траулеров предъявил иск на 824 млн рублей судостроительному заводу «Пелла» из Ленобласти

Мурманские рыболовы подали в суд на судоверфь из Ленобласти. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Компания «Мурмансельдь 2». заказчик рыболовецких траулеров, подала в суд на судоверфь «Пелла» из Ленобласти. Причиной стал спор о сроках сдачи двух траулеров, которые мурманские рыболовы ждут уже пять лет.

- Напомним, что контракт на строительство серии из четырех рыболовных траулеров проекта 03095 стороны заключили в 2017 году, - пишет «Деловой Петербург».

Строительство всей серии оценивалось в 160 миллионов евро.

Головное судно - «Андромеда» - должно было быть передано заказчику еще весной 2020 года. Следом за ней «Пелла» обязывалась построить и передать второй траулер - «Кастор».

Однако сроки сдачи выполнены не были. Началась судебная тяжба, последним шагом в которой стал иск заказчика на сумму 823,9 миллиона рублей, которая включает ущерб, недополученный доход и прочие издержки.