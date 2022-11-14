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НовостиАвто14 ноября 2022 8:42

Проезд по Парнасскому путепроводу ограничат на два недели

В четырех районах Петербурга ограничат движение с 14 и 15 ноября
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Движение по Парнасскому путепроводу ограничат из-за ремонта. Фото: Яндекс.Карты.

Движение по Парнасскому путепроводу ограничат из-за ремонта. Фото: Яндекс.Карты.

Движение в четырех районах Петербурга: Выборгском, Невском, Петроградском и Центральном, будет частично ограничено с начала недели. Изменения вступят в силу с 14 и 15 ноября. Об этом водителей предупреждают в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

- С 14 по 27 ноября в связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия ограничивается движение транспорта по Парнасскому путепроводу,- уточняют в ГАТИ.

Также с 14 ноября и на месяц, до 14 декабря, будет частично перекрыт проезд по Барочной улице от Левашовского проспекта до Большой Зелениной улицы.

Почти на три месяца, с 15 ноября по 4 февраля, из-за прокладки газопровода будет трудно проехать по улице Коллонтай от Товарищеского проспекта до улицы Лопатина.

Самый большой срок работ - полгода - запланирован для реконструкции теплосетей в Центральном районе. Из-за этого с 15 ноября по 15 мая закрывается проезд по проспекту Бакунина от Синопской набережной до Исполкомской улицы.