Главный синоптик Петербурга Колесов предсказал чудовищную ситуацию на дорогах 15 ноября

Главный синоптик Петербурга предупредил о кошмаре на дорогах из-за снега 15 ноября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Автомобилистам Санкт-Петербурга, которые еще не успели "переобуть" свои автомобили, рекомендуется сделать это поскорее. Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов предсказал чудовищную ситуацию на дорогах 15 ноября 2022 года. С ночи в городе пойдет сначала дождь, который сменится мокрым снегом, а температура воздуха кажется около нуля градусов.

- Мокрый снег в Петербурге начнется утром и ожидается в течение всей первой половины дня, пока циклон не уйдет от города на юг. Так как температура воздуха достаточно низкая, а осадки умеренные, то большая вероятность завтра днем образование небольшого снежного покрова даже на территории города, - сообщил Колесов.

Днем температура воздуха в городе будет в районе плюс 2-3 градусов. При этом, обойдется без сильного ветра.

Также небольшой снег продолжит идти в среду, а ночные температуры окажется минусовыми.