Полиция поймала домушника-виртуоза, укравшего 37 млн рублей у петербургского бизнесмена

Вор-домушник был богачом меньше недели. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Меньше недели понадобилось петербургским сыщикам, чтобы отыскать и задержать удачливого вора-домушника, который украл из коттеджа бизнесмена денег и ценностей на 37 миллионов рублей. Супруга коммерсанта забыла включить сигнализацию, чем упростила задачу злоумышленнику.

- Вор проник в дом через балконную дверь и вскрыл сейф из которого похитил: 500 тысяч рублей, 300 тысяч долларов США, 90 тысяч евро, 80 золотых монет и ювелирные изделия, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело, а в минувшие выходные оперативниками был задержан 34-летний уроженец Ростовской области, которого подозревают в совершении преступления.

Похищенное изъято в ходе обыска. Сейчас полицейские проверяют мужчину на аналогичные эпизоды с кражами из домов.