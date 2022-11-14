Глава СК Бастрыкин взял на контроль проблему с лифтами в жилом доме в Петербурге

Глава СК РФ Бастрыкин взял проблему с лифтами на Авангардной под особый контроль Фото: Олег ЗОЛОТО

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль проблему с лифтами в жилом доме в Санкт-Петербурге. Речь идет о десятиэтажном доме на Авангардной улице города. Жильцы этого дома, устав о того, что никто не может решить их проблему, обратились к председателю комитета. Об этом в ведомстве сообщили 14 ноября 2022 года.

- Жители десятиэтажного дома на улице Авангардной города Санкт-Петербурга, среди которых люди с ограниченным возможностями здоровья, пожилые граждане, а также матери с детьми, жалуются на то, что на протяжении четырех месяцев в их доме не работает лифт, - рассказали в комитете.

При этом, как отмечают жильцы, управляющая компания вопрос решить не может, а плату за слуги по содержанию лифтов, с горожан берут каждый месяц.

Бастрыкин поручил руководителю СК Петербурга провести проверку и предоставить ему доклад по ситуации.