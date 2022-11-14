Беглов поздравил работников «Северной верфи» с юбилеем предприятия

Александр Беглов поздравил корабелов «Северной верфи» с юбилеем предприятия Фото: Артем КИЛЬКИН

Одно из крупнейших судостроительных предприятий Санкт-Петербурга "Северная верфь" отмечается день рождения - 110 лет со дня основания. С этим знаменательным событием работников завода поздравил губернатор города Александр Беглов. Об этом в Смольном сообщили 14 ноября 2022 года.

- Ваше знаменитое предприятие вносит огромный вклад в укрепление обороноспособности страны, в развитие гражданского судостроения. Верфь славится давними трудовыми традициями. Ее всегда отличала ориентация на самые передовые технологии в кораблестроени, - отметил градоначальник.

За вековую историю завода с верфи сошло более 250 боевых кораблей, среди которых ракетные крейсеры, противолодочные корабли, миноносцы и многие другие. Также предприятие выпустило свыше 280 коммерческих судов: паромов, сухогрузов, контейнеровозов, буксиров.