На реконструкцию петербургского «Мюзик-Холла» потратят 9 миллиардов рублей

На реконструкцию "Мюзик-Холла" выделят девять млрд рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Смольный объявил конкурс на поиск подрядчика для реконструкции театра «Мюзик-Холл». Работы будут масштабными: они продлятся три года и обойдутся в девять миллиардов рублей. Средства выделят из городского бюджета.

- Если учесть, что бюджет Петербурга в предстоящие годы составит не менее триллиона рублей, то реконструкция одного из лучших театров обойдется в среднем в 0,3 процента от городской казны, - рассказала «Петербургскому дневнику» директор «Мюзик-Холла» Юлия Стрижак.

Огромная сумма объясняется тем, что менять надо практически все коммуникации, которые износились с советских времен. Полностью надо купить устаревшее сценическое оборудование.

Плюс здание театра ждет не только реставрация, но и перестройка. С 15,5 тысяч квадратных метров площади увеличатся до 20 тысяч «квадратов». В подкупольном пространстве появится репетиционный зал, в подвалах – туалеты, гардеробы и технический этаж. А для удобства зрителей установят лифты.