Смольный выиграл суд о праве аренды на Конюшенное ведомство в центре Петербурга

Претендент на Конюшенное ведомство проиграл спор Смольному Фото: Артем КИЛЬКИН

Власти Санкт-Петербурга выиграли первый суд об оспаривании итогов торгов по Конюшенному ведомству. Компания ООО "БИМС", которая являлась одним из претендентов на право аренды, подала иск к комитету имущественных отношений, так как не была согласна с полученным отказом. Об этом 14 ноября 2022 года сообщает "Деловой Петербург".

- Дело рассматривалось почти 5 месяцев. ООО "БИМС" — микропредприятие с уставным капиталом 10 тыс. рублей, зарегистрированное в областном Новоселье. Это одна из четырех компаний, заявки которых на участие в торгах отклонили, мотивировав это тем, что "не представлен документ, подтверждающий полномочия единственного учредителя", - пишет издание.

Также компания судилась с Федеральной антимонопольной службой из-за отказа участия в торгах. Однако суды всех инстанций компании отказали.