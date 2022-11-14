Пассажиропоток на межрегиональных круизах в Петербурге упал на 17%

Пассажиропоток на межрегиональных круизах в Петербурге оказался ниже допандемийного Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пассажиропоток на межрегиональных речных круизах в Санкт-Петербурге очень сильно упал по сравнению с допандемийным временем. Хоть за последний год он и увеличился на 31 процент, но относительно 2019 года снизился на 17 процентов. Об этом 14 ноября 2022 года сообщают "Ведомости Санкт-Петербург".

- За навигацию 2022 года пассажиропоток межрегионального речного туризма в Петербурге составил почти 157 тысяч человек. 79,5 тысяч человек прибыли в город на речных круизных судах, еще 77,5 тысяч человек отправились путешествовать на этих судах из Петербурга, - сообщает издание.

Отметим, что в 2020 году, когда началась пандемия, пассажиропоток составил всего 45 тысяч человек, в следующем году подрос до 119,8 тысяч.

Среди популярных северных направлений — Ладожское и Онежское озера, Белое море.