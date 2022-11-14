Трамвай потерял задние колеса на перекрестке Дальневосточного и Дыбенко

В Невском районе заметили "дрифтующий" трамвай. Фото: vk.com/spb_today

Трамвай ушел в «дрифт» на перекрестке Дальневосточного проспекта и улицы Дыбенко. Авария произошла утром в понедельник, 14 ноября. Фотографии необычного дорожно-транспортного происшествия в соцсетях опубликовали очевидцы.

- На повороте с Дальневосточного на Дыбенко трамвай «дал угла», - шутят горожане в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На фото видно, что у вагона съехала с рельсов задняя тележка, из-за чего трамвай замер поперек перекрестка, перегородив дорогу собратьям: «23-й трамвай не может проехать по маршруту, едет прямо до метро «Ломоносовская».

Пострадавших в ДТП, по счастью не оказалось, трудности возникли лишь с движением по оживленному перекрестку.