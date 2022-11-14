Глава СК поручил повторно возбудить дело из-за протекающей крыши многоквартирного дома в Ленобласти

Из-за протекающей крыши повторно завели уголовное дело. Фото: СК РФ

Глава Следственного комитета России потребовал повторно возбудить уголовное дело о халатности в отношении чиновников Виллозского сельского поселения Ленобласти. Причиной стали протечки в крыше многоквартирного жома в поселке Малое Карлино, где живут молодые семьи, купившие квартиры по госпрограмме.

-В связи с ненадлежащим контролем за соблюдением подрядчиком условий и графика капитального ремонта крыши, собственникам не менее 10 квартир дома причинен крупный ущерб, превышающий 1,5 миллиона рублей, - сообщает пресс-служба СК РФ.

Ранее, после жалоб жителей дома в соцсетях, уголовное дело уже возбуждалось, но впоследствии было прекращено прокуратурой. Глава СК поручил завести дело повторно и передал контроль за его ходом в центральный аппарат Следственного комитета России.