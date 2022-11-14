Женщина пырнула ножом в живот своего друга во время застолья в Петербурге

Петербуржца госпитализировали с ножевым ранением, полиция заподозрила его подругу Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала женщину, подозреваемую в нападении на своего друга. Все произошло во время посиделки с алкоголем в квартире жилого дома на Павловской улице в Колпинском районе, после которой 40-летнего хозяина жилья госпитализировали с ножевым ранением. Об этом 14 ноября 2022 года сообщает "Мойка78".

- Днем 12 ноября 40-летний мужчина утроил дома посиделки с алкоголем, после чего он попал в больницу с ножевым ранением в живот, - рассказало издание.

Спустя сутки полиция задержала его 28-летнюю подругу. По версии следствия, во время застолья произошла ссора. Женщина схватила нож и ударила хозяина квартиры прямиком в живот. После чего она бросила мужчину и сбежала.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.