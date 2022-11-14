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НовостиОбщество14 ноября 2022 12:40

Суд Петербурга отказал в иске мобилизованному офицеру-артиллеристу, которого записали в минометчики

Отслуживший в армии судья отметил, что это - родственные специальности
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Суд отказал в иске артиллеристу, которого назначили минометчиком.

Суд отказал в иске артиллеристу, которого назначили минометчиком.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Выборгский райсуд Петербурга отказал в иске о смене военной специальности мобилизованному офицеру запаса, имеющему высшее военное образование артиллериста. В ходе частичной мобилизации мужчину назначили командиром минометного взвода. Он посчитал, что это - нерациональное использование его опыта.

- Имея высшее образование, достаточные знания и боевой опыт в артиллерийских войсках, я вынужден учиться другой специальности фактически с нуля, - отмечал истец.

И, чтобы не переучиваться, потребовал изменить специальность или отменить решение о мобилизации. Но судья, сам служивший командиром роты и начальником штаба батальона, с такими доводами не согласился.

- Это родственные специальности, целеуказания одинаковые, только орудия разные. Вот летчик моряком быть не может, а артиллерист минометчиком может, - пояснил вне рамок заседания судья, слова которого приводит Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Официальная мотивировка будет позднее.