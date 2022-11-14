Глава СК поручил разобраться с ларьком у входа в метро в Петербурге

Спор из-за ларька дошел до главы СК России. Фото: vk.com/vasilyevskiyostrov

Глава Следственного комитета России обратил внимание на проблему жителей Василеостровского района Петербурга. Они пожаловались на ларек, загромождающий проход к станции метро.

- Сообщается, что постройка перекрывает половину дороги, по которой люди идут ко входу в метрополитен. По мнению местных жителей, такая застройка торговой точкой является незаконной, - уточняет пресс-служба Следкома.

Речь идет о станции «Приморская» и уличной торговле вокруг нее. Общественники пишут, что неоднократно обращались к районным властям, но результата нет.

- У метро опять ларьки. Спросил, есть разрешение, ответили: «будет позже». Будто специально делают неудобно и раздражают людей. Если не уберут, то закажу кран и вывезу ларек к администрации района, - возмущаются горожане в группе «Живем на Васильевском».

Глава СК Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления по Петербургу разобраться в ситуации и доложить ему лично.