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НовостиОбщество14 ноября 2022 13:16

Дорожные службы Ленобласти переведены в режим повышенной готовности из-за снега

Резкое ухудшение погоды ожидается 15 ноября
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Дорожники Ленобласти готовятся встретить первый снегопад

Дорожники Ленобласти готовятся встретить первый снегопад

Фото: Олег ЗОЛОТО

С 15 ноября 2022 года в Ленинградской области ожидается резкое ухудшение погоды. Синоптики обещают мокрый снег с дождем, а также серьезное похолодание. В связи с этим дорожные службы региона переведены в режим повышенной готовности. Об этом рассказали в пресс-службе правительства области.

- Одновременно на линию готовы выйти до 600 единиц дорожной спецтехники, - сообщили власти 47-го региона.

Также водителей призвали поскорее "переобуть" свои автомобили, так как в условиях минусовых температур летние шины дубеют, теряя сцепление с дорогой. Помимо этого автомобилистам рекомендуют вспомнить зимнюю манеру вождения, которая предполагает плавное совершение любых маневров. В ближайшие дни температура воздуха будет колебаться от минус 2 до плюс 3 градусов.