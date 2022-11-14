Дорожные службы Ленобласти переведены в режим повышенной готовности из-за снега

Дорожники Ленобласти готовятся встретить первый снегопад Фото: Олег ЗОЛОТО

С 15 ноября 2022 года в Ленинградской области ожидается резкое ухудшение погоды. Синоптики обещают мокрый снег с дождем, а также серьезное похолодание. В связи с этим дорожные службы региона переведены в режим повышенной готовности. Об этом рассказали в пресс-службе правительства области.

- Одновременно на линию готовы выйти до 600 единиц дорожной спецтехники, - сообщили власти 47-го региона.

Также водителей призвали поскорее "переобуть" свои автомобили, так как в условиях минусовых температур летние шины дубеют, теряя сцепление с дорогой. Помимо этого автомобилистам рекомендуют вспомнить зимнюю манеру вождения, которая предполагает плавное совершение любых маневров. В ближайшие дни температура воздуха будет колебаться от минус 2 до плюс 3 градусов.