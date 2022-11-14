Обновленный Дом книги в Петербурге в минувшие выходные посетили 25 тысяч человек

Открытие Дома книги прошло 12 ноября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге 12 ноября открыл свои двери для посетителей обновленный Дом книги, который в марте этого года закрылся на реконструкцию. За первые выходные в магазине побывали почти 25 тысяч человек. Об этом сообщается в телеграм-канале Дома книги.

- Мы начинаем понемногу входить в привычный режим. Будем работать каждый день с 9 утра до 11 вечера, - рассказали работники магазина.

12 ноября, в субботу, петербуржцы начали выстраиваться в очередь за два часа до начала торжественного мероприятия по случаю открытия Дома книги после ремонта.

Гостей пришло столько, сколько не ожидали и сами организаторы. А представление точно не оставило никого равнодушным: на витражном потолке для зрителей воспроизводили световое шоу. Напомним, реконструкция магазина обошлась городу в более, чем 200 миллионов рублей.