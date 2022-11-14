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НовостиПроисшествия14 ноября 2022 15:42

Пассажир из Узбекистана пытался провезти в Пулково более двух тысяч сим-карт

Мужчина объяснил, что вез товар по просьбе друга
Анастасия НУРАДИЛОВА
В ручной клади мужчины были найдены 12 коробок с сим-картами. Фото: СЗТУ

В ручной клади мужчины были найдены 12 коробок с сим-картами. Фото: СЗТУ

Мужчина из Узбекистана пытался провести через таможню в Пулково более двух тысяч сим-карт разных операторов. Пассажир хотел пересечь границу по «зеленому» коридору, но его остановили сотрудники таможенной службы.

- В ручной клади мужчины были найдены 12 коробок с сим-картами в количестве 2500 штук. Он объяснил, что привезти сим-карты его попросил знакомый. А сам он приехал в Северную столицу, чтобы просто погулять, - рассказали в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Однако сотрудники таможни приняли решение не относить коробки с сим-картами к категории товаров личного пользования. В итоге, из-за незадекларированных коробок пассажиру из Узбекистана выписали административный протокол. Будет возбуждено дело об административном правонарушении.