Рабочую группу по вопросам платной парковки создали в Петербурге после жалоб жителей Адмиралтейского района

Рабочая группа ЗакСа будет разбираться с жалобами на платную парковку. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Рабочая группа по решению вопросов, связанных с платной парковкой, организована при Законодательном собрании Петербурга. Ее создали из-за многочисленных жалоб жителей Адмиралтейского района, который с 1 ноября оказался целиком в зоне платной стоянки.

- Петербуржцы жалуются на решение ограничить действие парковочного разрешения границами муниципального округа. Такое правило действует в Адмиралтейском районе, - сообщает пресс-служба ЗакСа.

Кроме того, недовольны и жители района, не имеющие машины. Из-за того, что парковаться на улицах можно только за деньги, дворы оказались заставлены автомобилями. А просто так перегородить въезд в двор забором или шлагбаумом, не позволяет закон.

Депутаты ЗакСа должны разобраться в ситуации и направить предложение в Смольный, чтобы решить проблему.