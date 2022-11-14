Петербуржец, угрожавший ножом пассажирам в метро, проведет в колонии 11 месяцев

Мужчина отправится в колонию общего режима

Суд Петербурга вынес приговор хулигану, который размахивал складным ножом на станции метро «Комендантский проспект». Инцидент произошел вечером 28 апреля этого года. К счастью, мужчина никого не поранил. Но нести ответственность за поступок все равно придется.

- Злоумышленник размахивал складным ножом и угрожал людям, которые находились вокруг него. Петербуржцы, которые в это время были в вестибюле станции метро, испугались, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Дебошира пытались задержать сотрудники службы безопасности. Тогда хулиган начал и им угрожать ножом, размахивая им перед собой. В суде обвиняемый признал свою вину и раскаялся. Суд назначил мужчине 11 месяцев лишения свободы. Это время он проведет в исправительной колонии общего режима.