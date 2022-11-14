Ветераны Петербурга получат выплаты к 80-летию прорыва блокады Ленинграда

Днем прорыва блокады Ленинграда считается 18 января 1943 года Фото: Александр ГЛУЗ

Ветераны Петербурга получат единовременные выплаты к 80-летию прорыва блокады Ленинграда. Об этом заявил глава города Александр Беглов в еженедельном обращении. Напомним, днем прорыва блокады Ленинграда считается 18 января 1943 года.

- Знаменитый ленинградский характер и наша современная идентичность напрямую связаны с сохранением памяти о Великой Отечественной войне, блокаде, а также с нашей деятельной заботой о защитниках и жителях блокадного города, - отметил губернатор Петербурга.

Напомним, 9 ноября на заседании Законодательного собрания депутаты поддержали поправку в бюджет, которую предложил Александр Беглов. В главный финансовый документ на единовременные выплаты ветеранам к 80-летию прорыва блокады Ленинграда заложены более 1,5 миллиардов рублей.

Градоначальник также напомнил, что в бюджете предусмотрены деньги на поддержку участников СВО и их семей.