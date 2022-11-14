Пассажир упал на рельсы на станции метро «Бухарестская» в Петербурге

Сейчас с мужчиной все хорошо. Фото: vk.com/spb_today

Мужчина упал на рельсы на станции метро «Бухарестская». Из-за этого на время было прекращено движение, а вход в вестибюль закрыли. Об этом в паблике «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» вечером 14 ноября рассказала очевидец.

- Это случилось прямо передо мной. Мужчина упал на рельсы, потому что ему стало плохо. Мы вдвоем с другим пассажиром побежали махать поезду, потом ждали, пока отключат напряжение на линиях, - написала девушка в соцсети.

Она добавила, что пассажира, который упал на пути, достали через 15 минут. Он был в сознании, и сейчас с ним все хорошо. Движение на станции метро «Бухарестская» открыли сразу после происшествия. Сейчас поезда ходят в обычном режиме.