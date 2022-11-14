Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 ноября 2022 17:41

Более 200 тысяч кибератак на органы власти и предприятия отразили специалисты в Петербурге

На интернет-ресурсы покушаются хакеры из других стран
Анастасия НУРАДИЛОВА
Специалисты отразили кибератаки зарубежных хакеров

Специалисты отразили кибератаки зарубежных хакеров

Фото: Олег ЗОЛОТО

Свыше 200 тысяч кибератак отразили специалисты за 10 месяцев текущего года. Хакеры нападают на сайты органов власти и предприятий Петербурга. Большая часть попыток взлома исходила из зарубежных стран. Об этом рассказал глава города Александр Беглов в еженедельном обращении.

- Исполнение указов президента по обеспечению СВО требует от нас энергичных действий по укреплению кибербезопасности, - отметил градоначальник.

В городе создана Концепция информационной безопасности исполнительных органов государственной власти.

Специалисты приводят все информационные системы в режим повышенной готовности. В первую очередь, профессиональные программисты защищают метро, транспортную систему, водоканал, а также предприятия газоснабжения и энергетики.