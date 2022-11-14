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НовостиПроисшествия14 ноября 2022 18:06

25 тонн мандаринов с личинками задержали в морском порту Санкт-Петербурга

Цитрусовые привезли из Южно-Африканской Республики
Анастасия НУРАДИЛОВА
В мандаринах найдены личинки средиземноморской плодовой мухи

В мандаринах найдены личинки средиземноморской плодовой мухи

Фото: Олег ЗОЛОТО

Совсем скоро наступит Новый год, поэтому и сезон мандаринов можно считать открытым. Праздничный цитрус везут из других стран, и не всегда это качественные плоды. 14 ноября ввоз в Петербург 25 тонн мандаринов запретили сотрудники Россельхознадзора.

- 25 тонн цитрусовых прибыли в морской порт Петербурга из Южно-Африканской Республики. В мандаринах были найдены живые личинки насекомых, которые по морфологическим признакам схожи с опасным карантинным объектом, - рассказали в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

После этого была проведена карантинная экспертиза, на которой выяснилось, что это личинки средиземноморской плодовой мухи, которая считается опасным карантинным объектом. Муха обитает в странах Европы, Азии, Африки, Америки, Австралии и Океании.

При этом, собственники отправленных мандаринов настаивали на том, что перед отправкой 25 тонн цитрусов прошли санитарное обеззараживание.