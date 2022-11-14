25 тонн мандаринов с личинками задержали в морском порту Санкт-Петербурга

В мандаринах найдены личинки средиземноморской плодовой мухи Фото: Олег ЗОЛОТО

Совсем скоро наступит Новый год, поэтому и сезон мандаринов можно считать открытым. Праздничный цитрус везут из других стран, и не всегда это качественные плоды. 14 ноября ввоз в Петербург 25 тонн мандаринов запретили сотрудники Россельхознадзора.

- 25 тонн цитрусовых прибыли в морской порт Петербурга из Южно-Африканской Республики. В мандаринах были найдены живые личинки насекомых, которые по морфологическим признакам схожи с опасным карантинным объектом, - рассказали в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

После этого была проведена карантинная экспертиза, на которой выяснилось, что это личинки средиземноморской плодовой мухи, которая считается опасным карантинным объектом. Муха обитает в странах Европы, Азии, Африки, Америки, Австралии и Океании.

При этом, собственники отправленных мандаринов настаивали на том, что перед отправкой 25 тонн цитрусов прошли санитарное обеззараживание.