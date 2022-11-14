Учителя и школьники из Мариуполя провели осенние каникулы в Петербурге

Школьники из Мариуполя отдохнули в петербургском лагере Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Осенние каникулы в Петербурге провели учителя и школьники из Мариуполя. В начале ноября они отдохнули в лагере «Дружных». Об этом сообщил губернатор Александр Беглов в еженедельном обращении.

- В начале ноября лагерь «Дружных» принял больше сотни мариупольских школьников, - рассказал градоначальник.

Дети посетили обзорные экскурсии по Петербургу, а также Большой Санкт-Петербургский государственный цирк, который находится на набережной реки Фонтанки. В «Газпром-Арене» школьники побывали на ледовом шоу.

В это время учителя из шести школ Мариуполя повысили квалификации в рамках специальных программ, а также стали участниками форума «Молодые – молодым».