Жители Петербурга установили рекорд по покупке недвижимости в ипотеку

Доля ипотеки выросла на три процентных пункта Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге подведены итоги по ипотечным сделкам за октябрь. Ипотеку для покупки квартир жители города использовали в 93% случаев, сообщают аналитики компании «Петербургская Недвижимость».

- Доля ипотеки выросла на три процентных пункта, по сравнению с сентябрем. Это самый высокий показатель за все время наблюдений. Ипотека подтвердила ключевое значение для развития рынка недвижимости, - говорится в сообщении.

72% от всех ипотечных сделок приходится на программу ипотеки с господдержкой. Доля семейной ипотеки составляет 19%, а стандартной ипотечной программой воспользовались 7% покупателей квартир. IT-ипотека востребована у 2%.

Популярностью начала пользоваться траншевая ипотека с платежом от одного рубля. Покупатели делают выбор в пользу нее, потому что так можно снизить финансовую нагрузку за счет небольшого ежемесячного платежа.